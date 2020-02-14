مراسلنا: أربعينية الاستذكار والاستنكار تشهد هتافات داعمة للمرجعية الدينية ورافضة لأمريكا

2020/02/14 | 14:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق شار الالاف بمسيرة اربعينية الاستذكار والاستنكار لجريمة اغتيال القادة الشهداء ورفاقهما.وقال مراسل “العهد نيوز”، إن “المشاركون في مسيرة اربعينية الشهداء القادة رددوا هتافات داعمة للمرجعية الدينية ورافضة لامريكا”.وتابع، كما طالبوا خلال وقفة احتجاجية في موقع الجريمة بطرد القوات الأجنبية”، فيما اشار الى أن “الالاف توافدوا على قبر الشهيد القائد […]

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