الكربلائي: انتشار ظاهرتي تجارة المخدرات والانتحار بسبب غياب سلطة الدولة

2020/02/14 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خلت خطبة صلاة الجمعة، في الصحن الحسيني بكربلاء، ببيان المرجع الديني السيد علي السيستاني من الخطاب السياسي، فيما خصص ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي الحديث عن المنظومة الأخلاقية في المجتمع.

وقال الكربلائي خلال الخطبة إنه من المؤسف انتشار بعض النواقص الأخلاقية في المجتمع العراقي، والتي يجب السعي لتقليلها، مبيناً أن احترام حقوق النظام والناس يعد واجباً أخلاقياً.

وأضاف، أن انتشار قضايا الاعتداء على المعلمين والاساتذة ورجال الشرطة والمرور، يعتبر من الصفات المذمومة، التي تؤثر على أخلاقيات المجتمعات، لافتاً إلى أن غياب سلطة الدولة أدى إلى الكثير من الممارسات التي يجب أن لا يشهدها المجتمع.

الكربلائي لفت إلى أن انتشار ظاهرتي تجارة المخدرات والانتحار داخل المجتمع العراقي، يعد عملاً خاطئاً، ويظهر غياب سلطة الدولة في منع انتشار هذه الظواهر، مؤكداً ضرورة بناء مجتمع مزدهر آمن ذات مستقبل زاهر.

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