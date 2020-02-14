وزارة الهجرة والمهجرين ترفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن الفلسطينيين المقيمين في العراق

2020/02/14 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، إعداد مذكرة ورفعها إلى مجلس الوزراء بشأن الفلسطينيين المقيمين في العراق.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة علي جهاكير، في تصريح إن المذكرة تناولت تخصيص مبالغ مالية لسد النقص الحاصل في ملف الفلسطينيين المقيمين، مؤكداً أن الحكومة مستمرة بتقديم الدعم للفلسطينيين في العراق الذي يقدر عددهم بثلاثين ألف عائلة في بغداد وباقي المحافظات.

وأوضح أن ملف الفلسطينيين تغيّر بعد العام ألفين وثلاثة، وتحول إلى مفوضية شؤون اللاجئين، لافتاً إلى أن مسألة الرواتب ودفع بدلات الإيجار، إضافة إلى بعض الالتزامات الآن من ضمن اختصاص مفوضية شؤون اللاجئين.

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