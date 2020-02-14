السفير البريطاني: آمل أن تعطي الحكومة العراقية أولوية أكبر للمرأة للمشاركة في الحياة السياسية

2020/02/14 | 14:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي، عن إعجابه بالحشود النسوية في التظاهرات المليونية بالعاصمة بغداد والمحافظات.

وقال هيكي في تغريدة على تويتر، إنه مهما كان الموقف من الحركة الاحتجاجية في العراق، فمن الملهم رؤية العديد من النساء يرفعون أصواتهم في التظاهرات خاصة بوجه التهديدات والترهيب التي شهدتها البلاد.

وطالب هيكي الحكومة العراقية إعطاء أولوية أكبر لشمول المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية.

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