انطلاق عملية تمشيط على الحدود بين ديالى والسليمانية

2020/02/14 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ديالى-اين]كشف مصدر امني في محافظة ديالى، الجمعة، عن انطلاق عملية تعقب لخلايا تنظيم داعش على الحدود على السليمانية.

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