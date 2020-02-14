الداخلية تؤكد صمود القوات الأمنية بوجه التحديات التي تشهدها البلاد

2020/02/14 | 14:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الداخلية، صمود القوات الأمنية بوجه التحديات التي تشهدها البلاد.

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