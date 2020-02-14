مسيرة الاستذكار والاستنكار بالنجف... احياء لذكرى سليماني

2020/02/14 | 14:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة النجف الاشرف اليوم مسيرة الاستذكار والاستنكار ، بمناسبة مرور اربعين يوماً على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما. ...

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