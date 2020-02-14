سعيد مضيه - ألأبارتهايد جوهر الصفقة ووسيلة للطرد الجماعي

2020/02/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_مضيه الأبارتهايد جوهر الصفقة ووسيلة للطرد الجماعي أشبِعت صفقة ترمب - نتنياهو بالشتم والتنديد، دون الغوص في كنهها ومراميها .لم يتحقق الحوار ، ناهيك عن وحدة الرأي، بصدد سبل إفشالها.نجد لدى الكاتب الصحفي التقدمي جوناثان كوك خروجا على التقليد: "إدارة ترمب تدعم جهود الإسرائيليين المتواصلة عبر سياسات الأحزاب الصهيونية منذ عقود عدة لإرساء أسس نظام ابارتهايد دائم في الأراضي المحتلة.ولا أحد بمن فيهم إدار......

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