مهند البراك - - بإسم الدين باكونا الحرامية - ثانية !

2020/02/14 | 14:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك " بإسم الدين باكونا الحرامية " كان الشعار الذي رفعته الإحتجاجات السلمية التي عمّت البلاد عام 2015 و ووجهت بالرصاص الحي و بانواع القمع الذي سقط جرّائه العشرات شهداءً و المئات جرحى .الشعار الذي غطىّ على كل الشعارات آنذاك و هزّ المنطقة، بدعوته الى إدانة الكتل الحاكمة المتخذة من الدين و الطائفة ستاراً لنهب البلاد الغنية بثروات الشعب و اهماله، حتى تدهور حاله اليوم اكثر و اكثر، الشعب الذي رغم انواع ......

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