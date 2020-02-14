2020/02/14 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكدت الملحق الصحفي في البعثة الدبلوماسية الروسية لدى تركيا إيرينا كاسيموفا، أن سفارة موسكو في أنقرة طلبت من السلطات التركية تشديد الإجراءات الأمنية على مبنى سفارتها عقب تصاعد التهديدات.وأبلغت كاسيموفا وكالة "نوفوستي" الجمعة، أن سفارة بلادها طلبت من الحكومة التركية تشديد الإجراءات خوفا من تكرار سيناريو اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة في 2016 .ولقي السفير الروسي في تركيا أندريه كارلوف مصرعه في هجوم مسلح وقع بأنقرة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2016، بعد أن قام متطرف بفتح النار عليه، بينما كان يزور معرضاً فنياً.والجمعة، شددت السلطات التركية الإجراءات الأمنية حول السفارة الروسية في أنقرة بعد التهديدات التي تلقاها السفير أليكسي يركوف.ولم ترجح الملحق الصحفي للبعثة الروسية أن تكون التهديدات التي تلقاها السفير على مواقع التواصل التركية على خلفية التصعيد في إدلب حقيقة.وأردفت" لا اعتقد أن التهديدات على مواقع التواصل الاجتماعي ستتبعها أفعال حقيقية، لكن رغم ذلك، لا بد أن نأخذ هذا الأمر في الحساب".وكان بركوف قال إنه تلقى تهديدات شخصية على الشبكات الاجتماعية التركية على خلفية التوتير في إدلب السورية.وزاد" مثل هذا الوضع عهدناه قبل خمس سنوات وأسفر عن أزمة إسقاط الطائرة الروسية واغتيال السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف على يد متطرف تركي في ديسمبر عام 2016".وتشن قوات الجيش السوري المدعومة من روسيا هجوما كبيرا لتحرير مدينة إدلب من سيطرة الجماعات الإرهابية المدعومة من تركيا.والأربعاء الماضي حذرت روسيا للمرة الثانية خلال ساعات تركيا من التصعيد في إدلب السورية، مطالبة إياها بأهمية الالتزام بالتعهدات السابقة فيما يخص وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري.وقالت الخارجية الروسية إن عدم التزام تركيا المتكرر بتعهداتها أدى إلى تصعيد الموقف في إدلب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تطالب تركيا بتشديد الامن على سفارتها بأنقرة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تطالب تركيا بتشديد الامن على سفارتها بأنقرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).