القبض على ممول لـ

2020/02/14 | 14:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة اعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، مواطنا يعيش في ضواحي موسكو، لتنظيمه جمع ونقل الأموال إلى تنظيم "داعش".ووفقا لبيانات الاستخبارات، جمع الموقوف 25 مليون روبل (400 ألف دولار تقريبا)، وخطط لنقلها الى التنظيم الإرهابي "داعش" (المحظور في روسيا)، لتوفير احتياجاته.وقال جهاز الأمن: "خلال إجراءات البحث، تم تحديد مخطط وآليات تمويل المقاتلين، حيث خصصوا أكثر من 25 مليون روبل لاحتياجاتهم".واستطاع جهاز الأمن بالتعاون مع دائرة المراقبة المالية الفيدرالية والمديرية الرئيسية لمكافحة التطرف في وزارة الشؤون الداخلية من إيقاف الأنشطة غير القانونية للممول الإرهابي".وأشار الجهاز: "انه أثناء مداهمة شقة المعتقل، تم الاستيلاء على وسائل الاتصال ووسائل الدفع، فضلاً عن المواد والوثائق الأخرى التي تؤكد أنشطته غير القانونية".وتم رفع قضية ضد المقبوض عليه (المواطن من مقاطعة موسكو من مواليد 1986) بموجب القانون الجنائي رقم 205.1 (المساعدة في تنفيذ الأنشطة الإرهابية).

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