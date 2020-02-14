كاظم الساهر يوجه كلمة جديدة للمحتجين في العراق

2020/02/14 | 14:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة للمحتجين في العراق، وذلك خلال اعتلائه خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن مع عيد الحب ليلة الخميس.وتداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه أُخذ خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مدينة عبد الله الاقتصادية، ربط فيه الفنان كلمة للمحتجين في العراق، بعيد الحب.وقال الساهر في الفيديو "ومن خلالكم أقدم تحية لشباب العراق وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم..بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال".وختم الساهر كلمته "الله يحفظ بلدنا ويرعاه..الله يحفظهم".

كاظم الساهر يوجه رسالة مساندة ودعم للمتظاهرين في العراق من خلال حفله في السعودية#كاظم_الساهر_في_جدة pic.twitter.com/E9haqdq5Nx

— mohammed alsaher (@mohamme25233812) February 13, 2020

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