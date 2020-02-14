اغنى رجل بالعالم يحطم رقما قياسيا بشراء اغلى منزل

2020/02/14 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤسس أمازون يدفع مبلغ 165 مليون دولار لشراء اغلى منزل في لوس انجلوس

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