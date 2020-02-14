مراسلنا: المشاركون بالاستذكار يؤكدون على وحدة المقاومة الإسلامية في كل مكان

2020/02/14 | 14:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق شهدت مدينة النجف الاشرف اليوم مسيرة الاستذكار والاستنكار، بمناسبة مرور اربعين يوماً على استشهاد الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما.وشهدت المسيرة حضورا رسمياً وجماهيريا كبيرا حيث توافدت حشود المعزين على مزار الشهيد ابو مهدي المهندس ورفاقه.وشارك في المسيرةِ اللواء علي الاكبر، وحركة انصار الله، وفصائل الحشد، وسرايا انصار […]

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