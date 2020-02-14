العراق: دور حزب الله اللبناني بعد مقتل قاسم سليماني

2020/02/14 | 14:17 - المصدر: فرانس 24

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تستضيف رجاء مكي في هذه الحلقة من برنامج "ضيف اليوم" الخبير الأمني والاستراتيجي أمير الساعدي للحديث عن المعلومات المتعلقة بتدريب عناصر من حزب الله لجماعات مسلحة داخل العراق بعد مقتل قاسم سليماني.

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