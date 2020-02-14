روحاني يحذر من انهيار البلاد في حال إجراء الانتخابات بطريقة أحادية

2020/02/14 | 14:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الرئيس الإيراني حسن روحاني، من انهيار إيران، وذلك قبيل الانتخابات البرلمانية المرتقبة.

وقال روحاني في تصريح، إن هناك حالة عدم الاستقرار التي ستسود البلاد إذا تم إجراء الانتخابات بطريقة أحادية، مشيرا الى أن ذلك يعني حصول ثورة وشيكة إذا لم يستطع الإيرانيون أن يصوتوا في انتخابات سليمة وحرة.

وأضاف روحاني أن أية معوقات سترافق الانتخابات ستعمل على تعميق الأزمة السياسية في البلاد، وستبدو الرئاسة بدور المتفرج على الاحداث.

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