إيران.. تظاهرات رافضة للانتخابات: لا صندوق لا تصويت

2020/02/14 | 14:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق يخرج مئات الإيرانيين، منذ أمس الخميس، في تظاهرة حاشدة غرب #إيران للتعبير عن رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر.وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون […]

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