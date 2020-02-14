2020/02/14 | 14:21 - المصدر: الحل الاخباري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رصد ـ الحل العراق يخرج مئات الإيرانيين، منذ أمس الخميس، في تظاهرة حاشدة غرب #إيران للتعبير عن رفضهم المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة هذا الشهر.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. تظاهرات رافضة للانتخابات: لا صندوق لا تصويت) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وأظهرت مقاطع مصورة نشرها ناشطون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران.. تظاهرات رافضة للانتخابات: لا صندوق لا تصويت) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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