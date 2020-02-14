في عيد الحب.. كاظم الساهر يوجه كلمة للمحتجين في العراق

2020/02/14 | 14:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة للمحتجين في العراق، وذلك خلال اعتلائه خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن مع عيد الحب ليلة الخميس.

وتداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه أُخذ خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مدينة عبد الله الاقتصادية، ربط فيه الفنان كلمة للمحتجين في العراق، بعيد الحب.

وقال الساهر في الفيديو "ومن خلالكم أقدم تحية لشباب العراق وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم..



بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال".

وختم الساهر كلمته "الله يحفظ بلدنا ويرعاه..



الله يحفظهم".

ولقيت كلمة الساهر تفاعلا وتصفيقا حارا من الجمهور الذي كان حاضرا.

وتناقل مغردون مقاطع فيديو لحفلة أخرى أقامها الساهر في السعودية مؤخرا، غنى بها للعراق وتغزل ببغداد.

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