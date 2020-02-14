2020/02/14 | 14:25 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت حشود كبيرة، الجمعة، في مسيرة استذكارا واستنكارا للجريمة الامريكية التي استهدفت القادة الشهداء في مقبرة النجف الاشرف .وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان، عشرات الآلاف من المحبين للحشد الشعبي نظموا، صباح اليوم، مسيرة كبيرة في مقبرة النجف الاشرف استذكارا واستنكارا للجريمة الامريكية التي استهدفت قادة الحشد الشعبي قرب مطار بغداد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق مسيرة حاشدة لإحياء أربعينية القادة الشهداء في مقبرة النجف الاشرف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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