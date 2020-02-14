2020/02/14 | 14:26 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجمارك في البصرة تستقبل مراجعيها بالسطح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 14:26.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمارك في البصرة تستقبل مراجعيها بالسطح) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمارك في البصرة تستقبل مراجعيها بالسطح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).