بعملية استباقية.. تفكيك خلية إرهابية واعتقال جميع عناصرها في الموصل

2020/02/14 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (14 شباط 2020)، اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على جمي...





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