وزيرة الدفاع الألمانية: برلين وضعت سقفاً زمنياً لتواجد قواتنا في العراق

2020/02/14 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارنباور، الجمعة (14 شباط 2020)، إن برلمان بلادها وضع ج...





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