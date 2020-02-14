وزيرا دفاع أمريكا وألمانيا يكشفان مصير عمليات التحالف الدولي في العراق

2020/02/14 | 14:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

قال وزير الدفاع الامريكي، مارك اسبر، الجمعة (14 شباط 2020)، إن الولايات المتحدة تعمل على التنسيق ب...





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