خطيب جمعة الأنبار يفسر عبر “العهد نيوز” أسباب انتشار مرض كورونا في الصين

2020/02/14 | 14:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص بين امام وخطيب جمعة جامع احمد بن حنبل في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ ناجي الزوبعي اسباب انتشار فايروس كورونا القاتل في الصين محذرا من غضب الخالق .وقال الشيخ الزوبعي في خطبته وحضرتها “العهد نيوز”، ان “اسباب انتشار مرض كورونا في الصين والذي ادى الى وفاة المئات من الصينين ناجم […]

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