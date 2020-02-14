33 دولة ترسل مساعدات الى الصين لمكافحة كورونا

2020/02/14 | 14:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلن المتحدث الرسمي باسم الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، اليوم الجمعة، أن أكثر من 30 دولة و4 منظمات دولية قامت بإرسال معدات طبية إلى الصين من أجل المساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وقال الدبلوماسي الصيني، في تصريح "في مكافحة وباء فيروس كورونا، تعتمد الصين بشكل رئيسي على نفسها، ولدينا الثقة والإمكانات اللازمة.



وفي نفس الوقت نرحب ونقيم عاليا الدعم الصادق والودي من المجتمع الدولي، وخاصة من الدول النامية الأخرى.



بحلول منتصف النهار 14 شباط، أرسلت 33 دولة و4 منظمات دولية إلى الصين مساعدات على شكل سلع طبية".

وأشار إلى أن "17 دولة أخرى ومنظمة دولية واحدة أعلنوا عن نيتهم إرسال المساعدات للصين".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وأعلنت السلطات، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد إلى 1380 شخصاً، والمصابين إلى 63 ألفا و851 حالة.

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