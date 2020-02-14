بالفيديو.. القيصر يوجه كلمة للمحتجين في العراق

2020/02/14 | 14:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /الغد برس:

وجه الفنان العراقي كاظم الساهر رسالة للمحتجين في العراق، وذلك خلال اعتلائه خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن مع عيد الحب ليلة أمس الخميس.

وتداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه أُخذ خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مدينة عبد الله الاقتصادية، ربط فيه الفنان كلمة للمحتجين في العراق، بعيد الحب.

وقال الساهر في الفيديو "ومن خلالكم أقدم تحية لشباب العراق وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم..



بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال".

وختم الساهر كلمته "الله يحفظ بلدنا ويرعاه..



الله يحفظهم". ?s=20

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