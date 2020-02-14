سعيد الكحل - حين تكون -قلوب وسيوف- البيجيدي مع الأردوغانية.

2020/02/14 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الكحل لازالت العلاقة التجارية غير المتكافئة بين المغرب وتركيا محط انتقاد حاد من طرف النقابات المهنية والأحزاب الوطنية باستثناء حزب العدالة والتنمية .وإذا كانت غالبية التنظيمات السياسية الممثلة في البرلمان طالبت وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالمراجعة الجذرية لاتفاقية التبادل الحر مع تركيا لمخاطرها على الاقتصاد الوطني (أكد مصطفى بايتاس، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار أن ا......

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