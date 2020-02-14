وديع العبيدي - الناسخ والمنسوخ.. وما وراءهما..! [13]

2020/02/14 | 14:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #وديع_العبيدي (27)قراءة محمد عبده [1849- 1905م] عن (غير المرئيات)..[..تلك الجمل الساقطة، التي أجهد هذا الكاتب بها نفسه، فـ(قلّد) القرآن في نحو تركيبه، وأخذ من (مسلمة الحنفي) ألفاظها وأسلوبها؛ وأتى بها كما شاء له (العناد)، بل كما شاء له (الجهل الفاحش)، ليعارض بها عظمة القرآن]- الخوئي يقول محمد عبده في صدد [وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ-;- وَاس......

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