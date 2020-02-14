كركوك تحكم بسجن

2020/02/14 | 14:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نطقت محكمة كركوك بالحكم على احد ابرز تجار المخدرات بالسجن عشرين عاماً.وابلغ مصدر مطلع شفق نيوز، أن محكمة كركوك نطقت بالحكم أمس الخميس على كبير تجار المخدرات بقضاء طوزخوماتو التابعة لمحافظة صلاح الدين حيث كانت قوة أمنية قد اعتقلته وهو متورط بنقل كميات مختلفة من المخدرات للقضاء لغرض نقلها وتوزيعها على تجار المخدرات".وأضاف أن القوة التي اعتقلته نقلته مع المواد المضبوطة إلى كركوك بعد استكمال التحقيقات ومصادقة اعترافاته وبعد نظر قاضي المحكمة بالأوراق الأصولية للمعتقل وتصديق أقواله واعترافاته نطق القاضي بالحكم عليه بعشرين سنة من الحبش المشدد.وكانت قوة أمنية اعتقلت المحكوم الذي يشّبه محليا كـ"بابلو اسكوبار" عراب تجارة المخدرات عالميا، بعد بعملية أمنية قبل نحو أربعة اشهر وصادرة معه كميات مختلفة من المخدرات وسط قضاء طوزخورماتو.وسبق أن حذرت مفوضية حقوق الإنسان من أن العراق صار الآن سوقاً رئيسية في المنطقة لتعاطي المخدرات والإتجار بها، بعدما كان مجرد ممر لها.وذكرت أن متعاطي المخدرات من كلا الجنسين يزداد عددهم باطّراد، وإن انتشار المخدرات بين أوساط الشباب والرجال والأطفال (10 – 15 سنة) من كلا الجنسين أصبح يمثّل الآن “تحدياً خطيراً يمسّ أمن المجتمع”.وكان العراق يعد عالميا من الدول النظيفة في مجال تعاطي المخدرات قبل عام 2003 إلا ان تقريرا لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، أشار إلى وجود 28 ألف مدمن في العراق عام 2006 كما أكد أن “العراق أصبح ممرًا رئيسيا لتجارة المخدرات كونه يقع وسطا بين الدول المنتجة والمستهلكة” مشيرا إلى أن الدول التي تصبح معبرًا للمخدرات يتعاطى 10 في المئة من أبنائها تلك الآفة المدمرة ويدمنون عليها.

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