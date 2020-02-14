وزيرة الدفاع الألمانية: وضعنا جدول زمني لانسحاب قواتنا من العراق

2020/02/14 | 14:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارنباور، إن برلمان بلادها وضع جدولاً زمنياً لتواجد القوات الألمانية في العراق.وقالت كارنباور، في مؤتمر صحفي لوزيري دفاع المانيا وامريكا على هامش اجتماع للتحالف الدولي، وتابعتها “العهد نيوز”، إن “المانيا تشارك بمحاربة داعش في العراق وسوريا وهذه العمليات تتم من تحالف الناتو في العراق”.[…]

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