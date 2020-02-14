صور سليماني تجتاح مدن إيطاليا.. والصحفيون يعلّقون !

2020/02/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

نشر تنظيم الجبهة الأوروبية الإيطالي لمناصرة سوريا، صورا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بميلانو وروما وكبريات المدن الإيطالية، في أربعينيته.

ونشرت صحف إيطالية كبيرة كـ "LA REPUBLICA" و"il Corriere della Sera" الخبر مع الصور الكبيرة التي علقت في الأماكن المخصصة لها من قبل البلديات، حيث يحظر المس بها قبل انتهاء المدة المسموح بها من البلديات أي 15 يوما.

وغرد الكاتب والصحافي الإيطالي روبيرتو روجيرو قائلا: "القيادي الراحل في فيلق القدس، قدم تضحيات كبيرة من أجل تحرير سوريا، العراق ولبنان من الإرهاب التكفيري، بغض النظر إن كنا نتوافق معه إيديولوجيا أم لا، فإنه بطل أممي خدم الإنسانية وهزم الظلم".

أما الصحافي البارز في جريدة "la stampa" فرنشيسكو سمبريني، فكتب: "لماذا نريد أن يحترم العالم شهداءنا الذين سقطوا ضد الفاشية والنازية ولا نحترم ونقدر شهداء كبارا قاتلوا من أراد تدمير الإنسانية، يجب أن لا نعتمد معيارين ومقياسين للأمور".

بغداد اليوم - متابعة

حذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة الصحة العالمية، الجمعة (14 شباط 2020)، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثي سكان كوكبنا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشا

بغداد اليوم - متابعة

دعا النائب عن تحالف الفتح، عبد الامير تعيبان، الخميس (13 شباط 2020)، لتكثيف حماية القضاة وفرض سلطة القانون بالشارع، فيما أشار الى أن نوايا من اسماهم بـ "المخربين" تكشفت.

وقال تعيبان في تغريدة له على تويت

بغداد اليوم - بغداد

أعلن وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد، الخميس (13 شباط 2020) عن استقالته من منصبه في الحكومة البريطانية.

وأكد المتحدث باسمه إن "وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد قدم استقالته اليوم الخميس".

وأضاف أن "الاست

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