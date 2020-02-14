اعتقال متجارين اثنين بالمخدرات في ذي قار بحوزتهم 1400 ’’حبة’’

2020/02/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – ذي قار

أعلنت شرطة محافظ ذي قار، الجمعة (14 شباط 2020)، القاء القبض على متاجرين اثنين بالمواد المخدرة وتضبط بحوزتهم (1400) قرص مخدر في مدينة الناصرية.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة والمراقبة من قبل مفارز شعبة مخدرات الناصرية، تمكنت مفارز قسم مكافحة المخدرات من القبض على متاجرين اثنين بالمواد المخدرة المتهم (م ع ج) تولد 1996 والمتهم (ع م ع) تولد 1986".

وأضافت أنها "ضبطت بحوزتهم (1400) قرص مخدر نوع كبتا جون والمعروف محليا (بالكبتي)".





واتخذت الشرطة بحسب البيان "بحقهم كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم للجهات المختصة"، منوهة إلى "اضرورة اتصال المواطنين حيال اي معلومات عن المتاجرين والمتعاطين بالمواد المخدرة".

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع من محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، عن التغييرات المهمة للمناصب الرفيعة داخل قيادة شرطة المحافظة، فيما اوضح سبب التغييرات التي حدثت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تشكيلات قيادة شرط

بغداد اليوم – نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (14 شباط 2020)، اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها في حمام العليل بالموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " خلال عملية نوعية استباقي

بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي سابق في محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، عن خمس مناطق حدودية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، ينتشر فيها العديد من عناصر داعش.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم المنحل (67كم شمال بعقوبة) محمد ضيفان العبيدي، في حدي

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