مصدر يكشف حقيقة التغييرات بالمناصب الرفيعة داخل قيادة شرطة ديالى

2020/02/14 | 14:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع من محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، عن التغييرات المهمة للمناصب الرفيع...





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