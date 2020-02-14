متظاهرو الناصرية يُرشحون علاء الركابي لمنصب رئيس الوزراء

2020/02/14 | 14:59 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق طرح متظاهرو مدينة #الناصرية، مرشحهم لرئاسة #الحكومة_العراقية المؤقتة التي تتولى مهمة الإشراف على عملية إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، ملوحين بخطوات تصعيدية جديدة إذا لم تستجب السلطات […]

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