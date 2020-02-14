واشنطن تعزز دور الحلف الأطلسي في العراق لفك ارتباطها مع هذا البلد

2020/02/14 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل-(أ ف ب) – تؤشر موافقة حلفاء الولايات المتحدة على تعزيز دور بعثة حلف شمال الأطلسي في العراق الى “فك ارتباط” للولايات المتحدة الى حد ما بالعراق، لكن حلفاء واشنطن طلبوا منها الإبقاء على انخراطها العسكري في المنطقة لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.وقال دبلوماسي أوروبي “إن نقل المسؤوليات إلى الحلف الأطلسي كان على الدوام مؤشرا […]

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