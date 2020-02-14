2020/02/14 | 15:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – سجلت مجموعة “رينو” الفرنسية لصناعة السيارات العام 2019 ولأول مرة منذ عشر سنوات خسائر بلغت 141 مليون يورو دون أن يلوح أي تحسن في الأفق بعد السنة الأولى من خسارة رئيس إدارتها كارلوس غصن.وفي سوق عالمية تشهد تراجعا، انحسر نشاط الشركة مع انخفاض إيراداتها بـ3,3% إلى 55,5 مليار يورو.وتتوقع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيارات رينو تسجل خسائر أوّل مرّة منذ 10 سنوات) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيارات رينو تسجل خسائر أوّل مرّة منذ 10 سنوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).