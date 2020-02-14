الجبوري يكشف الحاجة لـ[15 مليار دولار] لأعادة اعمار مدينة الموصل

2020/02/14 | 15:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [نينوى-اين]اكد محافظ نينوى، نجم الجبوري، الجمعة، ان مدينة الموصل تحتاج الى 15 مليار دولار لإعادة اعمارها، مبينا أن الدعم الدولي اقتصر على انشاء المستشفيات والمدارس "الكرفانية".

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