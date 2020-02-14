مصدر امني لـ”العهد نيوز”: الأنبار ستشهد إلغاء حظر التجول للمرة الأولى منذ تحريرها

2020/02/14 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص أفاد مصدر أمني، بأن عموم مدن محافظة الانبار مقبلة على الغاء حظر التجوال للمرة الاولى منذ تحريرها من عصابات داعش الاجرامية.وقال المصدر، في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الجمعة، إن “قائد عمليات الانبار اللواء الركن ناصر الغنام اكد ان الايام القليلة المقبلة سوف تشهد رفع الحظر الليلي المفروض على كافة مدن […]

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