بشرى سارة لأصحاب

2020/02/14 | 15:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة في بغداد يوم الجمعة عن خفض رسوم تسجيل مركبات "التك تك" من 600 ألف إلى 300 ألف، لكنها حذرت أصحابها من عدم تسجيل مركباتهم.

وقالت المديرية في بيان ورد لشفق نيوز، "بسبب استمرار الحملات المرورية على دراجات التكتك التي لا تحمل لوحات تسجيل ولكون الكثير من أصحابها هم معيلين لعوائلهم وللحد من هذه الظاهرة، نجدد دعوتنا لمالكي هذه الدراجات لتسجيلها مع العرض بانه تم تخفيف رسوم اللوحات إلى 300 ألف دينار بدلا من 600 ألف".

ودعت المديرية أصحاب "التك تك" إلى "مراجعة موقعي الحسينية أو التاجيات مستصحبين نسخة من التصريحة الكمركية وكتاب موجه إلى المرور من الكمارك، وبالتأكيد موجود لدى المستورد لغرض فحصها ومنحها لوحة مرورية لتفادي تعرضهم للحجز والغرامة التي تؤثر عليهم وعلى عوائلهم".

وتابعت بالقول، "ستباشر المرور العامة وحسب توجيه السيد مدير المرور العام بعدم المحاسبة على اللوحات لمدة خمسة عشر يوما لفسح المجال للمراجعة".

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