" أسوأ عدو لــ ترامب ... "

2020/02/14 | 15:14 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

تحت عنوان "أسوأ عدو لترامب"، كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" في افتتاحيتها إن على الرئيس الأمريكي وقف التغريد عن الدعاوى القضائية وإفساح المجال للمدعي العام للقيام بمهماته.

وبعد تبرئته في مجلس الشيوخ، كتبت الصحيفة الامريكية إن سجل الرئيس ترامب يدل على أنه لا يتحمل الازدهار.



ولكن كان...

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