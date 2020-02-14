2020/02/14 | 15:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرف على شروط التقدم لوظائف ناسا الجديدة المستقلة / أعلنت وكالة “ناسا” أنها تبحث عن رواد فضاء جدد، وسوف تبدأ بإرسال الدفعة الجديدة من رواد الفضاء في بعثات “برنامج أرتيمس” التابع لناسا، الذي يهدف إلى إنشاء محطة على القمر وإرسال مجموعة من البشر في النهاية إلى المريخ.وتبدأ مهلة تلقي الطلبات الجديدة يوم 2 آذار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على شروط التقدم لوظائف ناسا الجديدة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على شروط التقدم لوظائف ناسا الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).