كركوك تستقبل قوة أميركية جديدة لحماية قاعدة “كي وان”

2020/02/14 | 15:21 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير بعد هدوء دام لأكثر من أسبوعين، عادت صواريخ “كاتيوشا” من جديد، لتستهدف القواعد العسكرية التي تتواجد فيها #القوات_الأميركية، وشهدت قاعدة k1 الواقعة بمحافظة #كركوك، أمس […]

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