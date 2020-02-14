2020/02/14 | 15:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن وصية سليماني المستقلة /كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن فحوى وصية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل في بغداد مطلع العام الجاري، رفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس.وفي رسالته التي نشرتها وكالة أنباء فارس، وجه سليماني رسائل إلى السياسيين في إيران، وإلى الحرس الثوري، والشعب […]

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