شاهد.. كاظم الساهر يشعل المسرح السعودي بتوجيه كلمة للمحتجين العراقيين بمناسبة عيد الحب

2020/02/14 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: وجه الفنان كاظم الساهر رسالة للمحتجين في العراق، وذلك خلال اعتلائه خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن مع عيد الحب ليلة الخميس.وتداول مغردون مقطع فيديو قيل إنه أُخذ خلال الحفل الذي أقيم في مسرح مدينة عبد الله الاقتصادية، ربط فيه الفنان كلمة للمحتجين في العراق، بعيد […]

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