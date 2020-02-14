2020/02/14 | 15:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحالف القوى و الديمقراطي لن يتنازلا عن تقاسم حكومة علاوي المستقلة ..كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، اليوم الجمعة، تمسك حزبي تحالف القوى والديمقراطي الكردستاني بتقاسم حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي، مشيرا الى ان الاخير اذا استمر بالتفرد لاختيار كابينته فانها قد تمر بتصويت البرلمان.وقال البلداوي في تصريح صحفي تابعته المستقلة: ان […]

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