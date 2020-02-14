2020/02/14 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص تعطّل بهم المصعد داخل مستشفى الكاظمية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الدفاع المدني تنقذ 6 أشخاص تعطّل بهم المصعد داخل مستشفى الكاظمية ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الدفاع المدني تنقذ 6 أشخاص تعطّل بهم المصعد داخل مستشفى الكاظمية ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).