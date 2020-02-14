بومبيو يعلّق على ضبط البحرية الأمريكية 358 صاروخاً إيرانياً في بحر العرب

2020/02/14 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

علّق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة (14 شباط 2020)، على اعتراض البحرية الأمريكية 358 صاروخاً إيرانياً في زورق ببحر العرب.

وقال بومبيو، في تغريدة له على منصة "تويتر"، ترجمتها (بغداد اليوم)، إن " البحرية الأمريكية اعترضت 358 صاروخًا إيرانيًا، ومكونات أسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن".





وأضاف، أن "هذا مثال آخر على أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، حيث تواصل جمهورية إيران الإسلامية تحدي مجلس الأمن الدولي"، حسب تعبيره.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي، أنه "يجب على العالم أن يرفض العنف الإيراني وأن يتحرك الآن لتجديد فترة الصلاحية لحظر الأسلحة على إيران".

وكانت القيادة الأمريكية الوسطى، قد أعلنت، أمس الخميس، قيام قواتها بضبط زورق تهريب اسلحة ايرانية في بحر العرب

بغداد اليوم- متابعة

نشر تنظيم الجبهة الأوروبية الإيطالي لمناصرة سوريا، صورا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بميلانو وروما وكبريات المدن الإيطالية، في أربعينيته.

ونشرت صحف إيطالية كبيرة كـ "LA REPUBLICA"

بغداد اليوم - متابعة

حذر إيرا لونجيني، الخبير في منظمة الصحة العالمية، الجمعة (14 شباط 2020)، من أن الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد قد تطال "ثلثي سكان كوكبنا".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن لونجيني، وهو أيضا الرئيس المشا

بغداد اليوم - متابعة

دعا النائب عن تحالف الفتح، عبد الامير تعيبان، الخميس (13 شباط 2020)، لتكثيف حماية القضاة وفرض سلطة القانون بالشارع، فيما أشار الى أن نوايا من اسماهم بـ "المخربين" تكشفت.

وقال تعيبان في تغريدة له على تويت

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