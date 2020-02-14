البصرة.. وصول الدفعة الأولى من مادة الستركنين للقضاء على الكلاب السائبة

2020/02/14 | 15:31 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلن مدير عام دائرة البيطرة العامة وكالة ثامر حبيب عن إرسال دفعة أولى من مادة الستركنين للبصرة للقضاء على الكلاب السائبة فيها وذلك بعد مطالبة الجهات المعنية في المحافظة بـ 30 الف حبة كل واحدة منها تقضي على كلب واحد.وقال حبيب، في حديث صحفي تابعته “العهد نيوز”، ان منح المادة […]

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