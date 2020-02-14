2020/02/14 | 15:31 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | كرامب: قواتنا تتواجد في العراق لمواجهة مخاطر تنظيم داعش الإرهابي وسنواصل تدريب القوات العراقية

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