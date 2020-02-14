دولة القانون: حكومة علاوي خارج اطار المحاصصة

2020/02/14 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ائتلاف دولة القانون، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق خارج اطار المحاصصة.

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